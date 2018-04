(ANSA) – ROMA, 18 APR – Il Team RS Racing (CDP) ha esordito da protagonista nell’appuntamento inaugurale dell’International GT Open sul circuito portoghese dell’Estoril. Daniele Di Amato ed Andrea Montermini sulla Ferrari 488 GT3 hanno centrato il podio in gara 1 ed il 5° posto in gara 2, entrambe le volte autori di brillanti rimonte. In gara 1 Montermini è scattato dalla 11^ posizione, dopo delle qualifiche un pò travagliate durante le quali il team ha lavorato molto e con profitto sul set up della super car di Maranello. Il modenese ha iniziato la sua risalita ed ha consegnato la 488 in 4^ posizione al giovane romano già due volte vincitore del Ferrari Challenge. Di Amato ha condotto una seconda parte di gara in modo perfetto, attaccando e conquistando il podio finale. In gara 2 l’equipaggio RS Racing è scattato dalla 16^ posizione e da quel momento è stata un rimonta costante iniziata da Di Amato e completata da Montermini, che seppur gratificato, avrebbe voluto poter concretizzare l’attacco alla quarta piazza.