(ANSA) – CAPRI (NAPOLI), 18 APR – Un ponte in tubolari realizzato – secondo i Carabinieri – senza le autorizzazioni vicino ai Faraglioni di Capri (Napoli) è scattato nell’ambito delle operazioni anti abusivismo coordinate dal procuratore aggiunto di Napoli, Nunzio Fragliasso. I militari hanno eseguito il sequestro preventivo disposto dal gip di Napoli ed apposto i sigilli a un ponte lungo circa 130 metri che era stato installato su proprietà pubblica in località Pizzolungo. Una lunga fascia di verde che partendo dalla strada si ferma in prossimità dei Faraglioni, alle spalle di una villetta che già è stata sequestrata nello scorso mese di dicembre. I carabinieri della stazione di Capri, coordinati dal capitano Marco La Rovere, hanno continuato le attività dopo il sequestro. Le indagini coordinate dalla Procura hanno portato alla luce una serie di inadempienze. L’attenzione della Procura si è soffermata sulla struttura realizzata su un’area di proprietà del Comune, risultato – dicono i Carabinieri – senza autorizzazione.