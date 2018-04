(ANSA) – ROMA, 18 APR – “Voglio augurare buon lavoro alla presidente del Senato e ringraziare il presidente Mattarella per questa decisione. Questa per noi è un’occasione preziosa per fare chiarezza anche perché l’Italia non può più aspettare. Alla presidente del Senato esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni”. Lo afferma, in un video su facebook, il capo politico del M5S Luigi Di Maio. “Abbiamo appreso che Mattarella ha affidato alla presidente del Senato il compito di verificare l’esistenza di un a maggioranza tra centrodestra e il M5S”, spiega Di Maio che ribadisce l’urgenza di un governo per il Paese. “E non credo che la fretta sia solo legata all’escalation ma soprattutto allo stato in cui versano le famiglie italiane e io non vedo l’ora di mettermi al lavoro. “Questo – conclude – è il primo dei passaggi cruciali per arrivare alla formazione di un governo del cambiamento per l’Italia”.