(ANSA) – ROMA, 18 APR – Neymar rassicura tutti, in primis i tifosi brasiliani: “Sarò in forma per il Mondiale”, ha detto l’asso verdeoro ospite a San Paolo di un evento promozionale. Reduce dall’operazione al piede destro a inizio marzo, la stella del Psg, a due mesi dal via della rassegna iridata (il 14 giugno) ha detto che avrà “abbastanza” tempo per prepararsi una volta che avrà ricevuto il via libera dei medici: “Avrò abbastanza tempo per guarire e prepararmi alla Coppa del mondo. L’infortunio è stato brutto ma mi sono riposato e questo è il lato buono della vicenda. E comunque avrò abbastanza tempo per prepararmi”, ha aggiunto Neymar che non ha fatto tabelle precise sul ritorno in campo e a Parigi, limitandosi a ricordare che l’ultima visita medica ci sarà il 17 maggio, quando dovrebbe avere il via libera definitivo. “Spero ovviamente “di tornare il più rapidamente possibile” ha aggiunto.