(ANSA) – GENOVA, 18 APR – “Rispetto di tutti, paura di nessuno”. Tathiana Garbin, capitana delle azzurre del tennis, presenta così la sfida di Fed Cup col Belgio in programma nel fine settimana a Genova. Dopo aver sconfitto la Spagna nel turno precedente le azzurre dovranno vincere per accedere al World Group. “Sarà importante partire con grande determinazione – ha spiegato la Garbin – il primo giorno sarà importantissimo. Anche se le ragazze sono giovani devo dire che indossare la maglia azzurra le porta ad avere sempre qualcosa in più. Il Belgio? Conosco personalmente le singolariste perché le ho seguite dal vivo nel torneo di Lugano e ripeto, non manca il rispetto dell’avversario ma non abbiamo timore”. Garbin ha convocato Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri. Non si fida delle azzurre il capitano del Belgio, Ivo Van Aken. “Siamo favoriti ma l’Italia sulla terra rossa ha esperienza ed è forte”. Van Aken ha portato a Genova Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens, Ysaline Bonaventure.