(ANSA) – MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 18 APR – Nasconde 36 chili di droga nel doppiofondo dell’auto, corriere arrestato sull’A/1 dalla Polstrada di Arezzo. L’uomo, 47enne originario di Milano residente a Frosinone, è stato fermato mentre, a bordo di una Mazda stava trasportando droga per piazzarla con molta probabilità nel Lazio. E’ accaduto ieri sera sull’A/1, vicino Monte San Savino (Arezzo) dove il corriere, un 47enne nato a Milano. Qui il 47enne ha rallentato bruscamente dopo aver visto davanti a sé un equipaggio della polizia. La manovra non è sfuggita alla pattuglia che ha chiesto ausilio alla centrale così da chiudere ogni via di fuga alla Mazda. Gli agenti, una volta fermata l’auto, hanno scoperto che il bagagliaio era stato bloccato e che dietro i sedili posteriori era stato creato un doppiofondo con 11 imballi sigillati contenenti oltre 36 chili di hashish. La Polstrada ha arrestato il corriere per traffico di stupefacenti, sequestrando l’auto. La droga, se venduta, avrebbe fruttato circa 150.000 euro.(ANSA).