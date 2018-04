(ANSA) – ROMA, 18 APR – Rinviata a giudizio la società Romeo Gestioni Spa in relazione alla mancata applicazione del decreto 231 del 2011 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Lo ha deciso il gip di Roma, Bernadette Nicotra accogliendo la richiesta del pm Mario Palazzi fissando il processo al prossimo 10 maggio davanti ai giudici della ottava sezione penale. Il procedimento si andrà ad unire con quello che vede imputato l’imprenditore Alfredo Romeo, accusato di corruzione per avere consegnato tra il 2014 e il 2016 circa 100mila euro all’ex dirigente Consip, Marco Gasparri (che ha già patteggiato una pena ad 1 anno e 8 mesi) in cambio di favori. Il primo giugno del 2017 la Procura aveva ottenuto nei confronti della società una misura interdittiva di un anno per la mancata applicazione della norma con il divieto di contrarre rapporti con la pubblica amministrazione. La misura era stata sospesa dal gip il 22 luglio.