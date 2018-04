(ANSA) – ROMA, 18 APR – C’è anche il Barcellona sulle tracce di Anthony Martial, l’attaccante francese del Manchester United ormai ai margini del progetto tattico di Josè Mourinho. Lo scrive oggi il Daily mail, secondo cui il giocatore, che ha perso il posto in squadra con l’arrivo di Alexis Sanchez ed è l’ultima scelta in attacco dietro Lukaku, Lingard e Rashford, è finito nella lista dei cedibili e, nel caso, Barcellona e Arsenal sarebbe in prima fila per prenderlo: 70 milioni il prezzo dell’eventuale acquisto del francesino (che ha il contratto fino al 2019) sul quale c’è l’interesse anche di Bayern e Juventus.