(ANSA) – ROMA, 18 APR – La sua società di promozione editoriale, congressi ed eventi ha smesso di operare, lui si è trovato senza lavoro ed è stato costretto a vendere i beni che aveva per vivere, con la sua famiglia, e per far fronte alle spese legali e processuali: un tracollo finanziario conseguente a un’inchiesta che coinvolse il mondo della sanità toscana e nelle cui maglie fini’ anche Corrado Trevisan, che fu messo ai domiciliari. Ora, quasi otto anni dopo l’arresto e al termine di un lungo iter conclusosi con la sua assoluzione definitiva in Cassazione, Trevisan ha ottenuto 5.895 euro di indennizzo come riparazione per l’ingiusta detenzione. Una somma inferiore a quella richiesta dall’avvocato Riccardo Piga, “ma al di là delle cifre – afferma il legale – è importante che sia stato affermato il diritto all’indennizzo, nonostante la Corte abbia limitato la liquidazione in considerazione di una ritenuta consequenzialità dannosa da ricondurre più al complessivo iter giudiziario subito, che alla ingiusta detenzione patita”.