(ANSA) – ROMA, 18 APR – Si è tenuta questa mattina l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in cui è stata trattata anche la vicenda dei direttori stranieri dei musei. La questione riguarda la possibilità che alla selezione per il conferimento dell’incarico di direttore partecipino anche i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana, ma quella di un altro Paese Ue. Al centro della vicenda c’è in particolare la nomina di Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova, oggetto di un ricorso. A rimandare l’intera questione alla plenaria, un collegio allargato di 13 componenti, è stata la VI sezione, dopo aver rilevato a febbraio un “un contrasto giurisprudenziale” che la plenaria è chiamata a dirimere. Dopo l’esame di oggi, per la decisione ci sono 45 giorni di tempo, ma potrebbe essere depositata prima di questo termine.