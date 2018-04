(ANSA) – PARIGI, 18 APR – Pendolari in rivolta contro lo sciopero della Sncf, la compagnia ferroviaria della Francia. La petizione lanciata sulla piattaforma Change.org da una trentina di associazioni per reclamare il rimborso sugli abbonamenti ha già superato le 40.000 firme. Per protestare contro la riforma ferroviaria voluta dal presidente Emmanuel Macron, i sindacati hanno annunciato uno sciopero ‘spalmato’ su tre mesi, dal 2 aprile al 28 giugno, ad un ritmo di due giorni a settimana. “Per noi – deplora Antoine Pavamani, presidente dell’associazione Vignette respect che aderisce all’iniziativa -è una disorganizzazione continua. Chiediamo dunque il rimborso totale” dall’inizio dello sciopero. Per Christian Broucaret, portavoce della Federazione nazionali dei pendolari (Fnaut) “lo sciopero penalizza i più deboli, come le donne di servizio o i camerieri dei bar, costretti a recarsi sul posto di lavoro e ad essere in orario ad ogni costo”.