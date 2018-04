(ANSA) – ROMA, 18 APR – Andreas Seppi si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, terzo stagionale e primo sulla terra battuta. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha superato al secondo turno lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, ripescato in tabellone come lucky loser per il forfait del connazionale Pablo Carreno Busta, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 7-5. Prossimo avversario di Andreas sarà il giapponese Kei Nishikori che ha superato il russo Daniil Medvedev. E’ andata invece male a Marco Cecchinato, sconfitto 7-5 6-2 dal canadese Milos Raonic, testa di serie n.14. Tutto facile per Rafael Nadal: lo spagnolo n.1 del mondo, al suo esordio nel torneo e a caccia del suo undicesimo titolo nel Principato, ha facilmente disposto per 6-1 6-3 dello sloveno Aljaz Bedene.