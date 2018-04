(ANSA) – ANCONA, 18 APR – Prevenzioni sismica e idrogeologica, miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio economica delle aree colpite dal terremoto. Sono gli obiettivi del nuovo Asse 8 (una linea di fondi europei) del Programma operativo regionale (Por) delle Marche attraverso il denaro proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per gli anni 2014-2020, e finanziato con i 248 milioni di euro aggiuntivi stanziati dall’Unione europea e dallo Stato per favorire la rinascita delle zone terremotate marchigiane. Il Fondo europeo di sviluppo regionale per il potenziamento della coesione sociale ed economica del territorio, ha ora una dotazione complessiva superiore a 585 milioni di euro, sommando le nuove risorse ai 337 milioni iniziali. La Giunta ha definito le modalità (Mapo) con cui assegnare le nuove risorse: si tratta del programma che individua sei filoni di finanziamento con priorità per le zone del cratere. A ricerca, sviluppo, innovazione vanno 20 milioni, a rafforzare le Pmi 80,5.Poi altri 61,2 sono orientati a favorire la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. L’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi sono favoriti con 58 milioni, e 23,3 milioni serviranno a tutelare l’ambiente attraverso l’uso efficiente delle risorse. Cinque milioni verranno poi destinati all’assistenza tecnica: cioè tutte le attività di supporto per raggiungere i risultati, qualitativi e quantitativi, prefissati dallo stesso Fesr. In tutto quindi 100,5 milioni sono per le imprese e 142,5 milioni per opere pubbliche. “Abbiamo definito un pacchetto di interventi e strategie per accompagnare la rinascita dei territori terremotati valorizzando l’opportunità dei fondi aggiuntivi – dice il presidente Luca Ceriscioli -. Vogliamo avviare una ripresa economica e sociale superando le fragilità già esistenti prima: le aree sconvolte manifestavano in passato già segnali di debolezza strutturale più accentuati rispetto al resto della regione”. (ANSA).