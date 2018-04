(ANSA) – NAPOLI, 18 APR – Il pm chiede la misura ai domiciliari per sette indagati ma il gip ordina gli arresti per 10, tre in più: ovvero anche nei confronti di coloro per il quali la procura non aveva avanzato alcuna richiesta di provvedimento restrittivo. E’ accaduto a Napoli nell’ambito di un processo contro i cosiddetti ”furbetti del cartellino” nel comune di Pozzuoli (Napoli). All’errore del giudice è stato posto riparo in tempi abbastanza stretti: appena è stata riscontrata l’anomalia, il magistrato di turno ha provveduto a revocare la misura cautelare e i tre indagati, che non dovevano essere arrestati, sono stati rimessi in libertà una dozzina di ore dopo l’esecuzione del provvedimento. La vicenda si è appresa da diverse fonti a Palazzo di Giustizia.