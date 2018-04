(ANSA) – NAPOLI, 18 APR – Si chiude con una visita alla Mostra d’Oltremare, a Napoli, la terza giornata dei sopralluoghi della Commissione tecnica della Fisu, in vista delle Universiadi 2019. La Commissione, dopo essere stata a Benevento allo Stadio Ciro Vigorito, destinato al calcio, ha effettuato sopralluoghi nelle altre province campane: a Montesarchio, in provincia di Benevento, dove si disputeranno gare e allenamenti di calcio e pallavolo; al PalaSele di Eboli, nel Salernitano, destinato alla pallavolo; a Nocera Inferiore, sempre nel Salernitano, per il calcio e la pallavolo. A Salerno città, la commissione è stata al Grand Hotel Salerno. A Napoli, la Commissione ha effettuato un sopralluogo al PalaDennerlein, a Casalnuovo, in provincia, al Palazzetto dello Sport. La Commissione, infine, è stata anche a Caserta allo Stadio Pinto. Nella mattinata, invece, si sono svolti incontri relativi ad altre discipline quali: judo, water polo, tiro con l’arco, nuoto, vela, ginnastica artistica e ginnastica ritmica.