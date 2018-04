(ANSA) – BOLOGNA, 18 APR – Un mezzo pesante che procedeva nel tratto bolognese della A14 in direzione Casalecchio di Reno si è ribaltato, occupando sia la corsia di sorpasso in Nord che la corsia di sorpasso in Sud. L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, non avrebbe causato vittime, è avvenuto verso le 17.30 e ha paralizzato il nodo autostradale di Bologna. Sono segnalati 6 km di coda tra il bivio per la A1 e il bivio per la A13 in direzione Ancona, e altrettanti tra San Lazzaro ed il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli. Ripercussioni per lo stesso incidente ci sono anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14, sulla A13 Bologna-Padova e sulla tangenziale. (ANSA).