(ANSA) – BENEVENTO, 18 APR – L’Atalanta vince 3-0 a Benevento nell’anticipo della 33/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 21′ con Freuler su assist di Cristante dopo che i padroni di casa si erano resi pericolosi in avvio con Diabatè. Al 49′ il raddoppio: De Roon ruba palla sulla trequarti e serve Barrow, entrato a inizio ripresa al posto di Petagna, che dal limite dell’area batte Puggioni. Al 66′ l’Atalanta si vede assegnare dalla Var al 66′ un rigore per fallo di Del Pinto su Gosens ma De Roon calcia alto. Sull’azione successiva Gomez entra in area, salta tre avversari e realizza il 3-0. Con questo successo l’Atalanta sale al settimo posto con 52 punti, il Benevento resta ultimo a quota 14 e vede la serie B sempre più vicina.