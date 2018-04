(ANSA) – GENOVA, 18 APR – “Quella con il Belgio non è una sfida facile, ma ci proveremo. Posso dire che daremo il massimo e che ci siamo allenate bene. Di fronte avremo tutte giocatrici forti ma ce la metteremo tutta e siamo in forma”. Lo ha detto Sara Errani, la veterana del gruppo delle tenniste della Fed Cup che insieme alle compagne di squadra ha visitato oggi in anteprima Euroflora ed ha incontrato i ragazzi delle scuole tennis genovesi in vista della sfida al Belgio nel fine settimana. Errani è stata tra le protagoniste del successo nel turno precedente contro la Spagna. “La vittoria contro la Spagna è stata pazzesca e siamo qua per riprovarci. Magari torneremo a visitare Euroflora da turiste per festeggiare”. Guidate dal capitano Tathiana Garbin le quattro giocatrici, Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri, hanno visitato Euroflora accolte dall’assessore allo sport della Regione Ilaria Cavo e dal consigliere delegato allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone.