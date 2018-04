(ANSA) – LUCCA, 18 APR – Tre studenti minorenni dell’Itc ‘Carrara’ di Lucca sono iscritti nel registro degli indagati dopo un atto di bullismo e di forte prepotenza nei confronti del loro professore di italiano e storia, 64 anni, ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno di loro. Il video è diventato virale nella Rete. Nell’individuare i tre indagati, polizia postale e Digos hanno proceduto d’ufficio. Oggi il preside della scuola ha anche presentato formalmente una denuncia all’autorità giudiziaria. Lo studente che nel video è protagonista delle minacce si è scusato con il professore. Ma le indagini sono in corso e le conseguenze legali per i tre minori potrebbero diventare importanti. Intanto il consiglio di classe si riunirà per decidere quale sarà la punizione scolastica più adeguata. Le stesse autorità scolastiche stanno valutando le sanzioni previste rispetto alla gravità di comportamenti come questo.