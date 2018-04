(ANSA) – ROMA, 18 APR – “Pogba o Morata potrebbero tornare? Non credo ai cavalli di ritorno, ma ci sono anche le eccezioni. Loro sono due grandi professionisti che hanno lasciato un ottimo ricordo ma la valutazioni che hanno raggiunto rappresentano un miraggio per noi. L’operazione Higuain è stata straordinaria ed è stata fatta dopo la cessione di Pogba”. Lo ha affermato l’ad della Juventus Giuseppe Marotta. “L’irritazione per la presenza dei tifosi del Napoli a Torino nasce da una logica e saggia preoccupazione – ha detto il dirigente bianconero riferendosi al big match di domenica -. Noi vorremmo il pubblico avversario in ogni gara ma la preoccupazione nasce da quello successo negli ultimi anni. Ma le istituzioni hanno garantito grande controllo e ci affidiamo a loro. Non vogliamo fare polemica”.