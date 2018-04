(ANSA) – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 18 APR – Parte bene l’Italia del pugilato che sta prendendo parte agli Europei Youth di Roseto, a cui prendono parte rappresentative di 40 paesi. Nella categoria dei 64 kg Armando Casamonica, ultimo rappresentante in ordine di tempo di una famiglia che nella boxe ha solide radici e una tradizione di successi, ha dominato il match contro il ceco Bobek, squalificato alla terza ripresa. Negli ottavi Casamonica affronterà, venerdì 20, il moldavo Ursu. Vittorie ai punti per l’altro azzurro Naichel Millas, 17enne padovano, nei 75 kg, 5-0 contro l’israeliano Zak, e per Salvatore Cavallaro nei 69 kg, 3-2 contro il tedesco Hickmann. Domani saranno cinque gli azzurri che saliranno sul ring: Cappai, Cangelosi e Aloma fra gli uomini e La Piana e Sorrentino fra le donne.