(ANSA) – ROMA, 18 APR – “Abbiamo fatto molto bene nella prima mezz’ora con giocate di ottima qualità. Ma, come spesso ci capita, siamo stati è poco lucidi. Abbiamo avuto la palla per chiuderla invece l’abbiamo riaperta perché a volte siamo un po’ masochisti. Avevamo la gara in mano, invece abbiamo sofferto fino alla fine perché abbiamo pensato un po’ alla prossima gara”. Eusebio Di Francesco, a ‘Serie A Live’, così ha analizzato la vittoria della Roma sul Genoa. “Non posso dire che la squadra non ha cercato di fare quello che avevo chiesto, poi col 3-4-3 abbiamo ritrovato delle situazioni importanti – ha aggiunto – ma dobbiamo lavorare per evitare queste ingenuità. La testa era al Liverpool? L’ambiente aveva la testa là. Ma è inevitabile, perché la Roma non è abituata a fare una semifinale di Champions. I tifosi ci sta che pensino a quella sfida, ma io e il gruppo assolutamente no”.