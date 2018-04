(ANSA) – ROMA, 18 APR – “Sappiamo da dove siamo partiti, so i sacrifici che abbiamo fatto per raggiungere le vittorie e dobbiamo stare attenti a quelle dietro. Lo sappiamo da molto tempo”. Così Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, sulle ormai sfumate possibilità di agguantare un posto in Champions League, sigillata dal pari a Torino. “In questo momento la condizione fisica non è delle migliori, dobbiamo correggere gli errori che facciamo perché a volte rischiamo di perdere gare che abbiamo in mano – ha detto il tecnico – Avevamo troppa paura di sbagliare e dovevamo mettere in campo più cattiveria. Il problema di questa squadra è annusare il pericolo. Comunque ringrazio questi ragazzi e bisogna continuare così. Questa squadra a tratti gioca un calcio europeo, dobbiamo crescere senza abbatterci. In questo momento dobbiamo pensare al presente, poi tireremo le somme”, ha concluso Gattuso”.