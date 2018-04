(ANSA) – BARI, 19 APR – Dalle prime luci dell’alba a Bari e in provincia è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di 21 persone, ritenute dagli investigatori esponenti di spicco e gregari del clan ‘Capriati’, attivo nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Devono rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso e dall’uso delle armi, porto e detenzione di armi da guerra, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e continuate, associazione per delinquere aggravata e finalizzata alla realizzazione di furti. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) e condotte dalla Squadra mobile della Questura di Bari.