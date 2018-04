(ANSA) – WASHINGTON, 19 APR – L’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal è libera ora di parlare della sua presunta relazione con Donald Trump: lo stabilisce un accordo con America Media, la società editrice del National Enquirer, che le aveva pagato 150 mila dollari per acquistare in esclusiva con un contratto i diritti sulla storia, poi mai pubblicata. Un modo per seppellirla prima delle presidenziali, secondo i detrattori. L’accordo mette fine anche alla causa intentata dalla modella contro America Media per contestare il contratto, mettendo così al sicuro Trump dal rischio di dover essere trascinato nella disputa legale.