(ANSA) – RIMINI, 19 APR – E’ stato ucciso con due colpi di postola, a ci sarebbe già un fermo per l’omicidio, il 27enne senegalese trovato cadavere l’altra notte sulla passeggiata degli Artisti a Rimini. Lo ha rivelato l’autopsia condotta dal professore Giuseppe Fortuni nominato dalla Procura di Rimini. Due i colpi di pistola che hanno raggiunto il ragazzo e che in un primo momento non sono stati notati né dagli investigatori della polizia né dal medico legale intervenuto sul posto per constatarne il decesso. Il giovane senegalese in Italia con regolare permesso di lavoro, senza precedenti e senza alcun legame col mondo dello spaccio, sarebbe morto tra la mezzanotte e 2, in quel lasso di tempo un residente in zona avrebbe raccontato alla polizia di aver udito distintamente due colpi di arma da fuoco.(ANSA).