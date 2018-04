(ANSA) – ROMA, 19 APR – Un incendio sul tetto della Club House del National Golf Links of America, uno degli 8 campi da golf più belli degli Stati Uniti, ha messo a dura prova i vigili del fuoco di Southampton. Costretti a intervenire immediatamente per mettere al riparo dalle fiamme l’ala est dell’edificio. Tragedia sfiorata sul percorso inaugurato nel 1911, che ha ospitato (tra i tanti eventi) anche l’edizione inaugurale della Walker Cup 1922. Progettato da Charles Blair MacDonald, l’impianto è tra i più apprezzati dell’America. A Southampton (New York) oltre 100 pompieri sono corsi in soccorso del National Golf Links of America. Per fortuna, nessun ferito ma solo molto spavento.