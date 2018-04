(ANSA) – TORINO, 19 APR – Nuovo rinvio a Torino per l’udienza preliminare del filone piemontese del procedimento Ruby ter, che riguarda Silvio Berlusconi e l’ex infermiera di Nichelino Roberta Bonasia. Il pm Laura Longo ha modificato il capo d’accusa e il gup Francesca Christillin ha aggiornato l’udienza al 16 maggio. Dalle contestazioni è stata esclusa la concessione in comodato gratuito alla Bonasia di un immobile in Torre Velasca. Il processo riguarda le donazioni di denaro che Berlusconi, secondo l’impostazione dell’accusa, avrebbe fatto alla Bonasia perché, nel corso delle sue testimonianze nei processi di Milano, rendesse dichiarazioni non veritiere su quanto avveniva nel corso delle cene eleganti ad Arcore. La pm Longo ha escluso la concessione dell’immobile perché risale al 2008 e le deposizioni furono rese nel 2011 e 2012.(ANSA).