(ANSA) – VENEZIA, 19 APR – Doveva essere solo uno spot a favore del rugby ma si è trasformato in una mini-stangata da parte della Polizia municipale di Venezia: protagonista una decina di giocatori del San Donà Rugby che avevano scelto Piazza San Marco come scenografia della loro esibizione. Per tutti è scattata una multa di 50 euro, pagata immediatamente con il pos. Ai giocatori, in larga parte australiani e neozelandesi, è stato contestato di non essersi limitati alla foto e al video di rito ma di aver voluto confezionare uno spot promozionale inserendo alcune azioni di gioco come touche e alzate.