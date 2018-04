(ANSA) – ROMA, 19 APR – “Caro @DaniloToninelli non siamo la ruota di scorta di nessuno, nemmeno delle mancate vostre intese con la #Lega. Non è sufficiente sbianchettare il programma elettorale per farci dimenticare che per anni avete considerato le riforme del Pd il male assoluto”. Così su twitter il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd) replica al capogruppo M5S.