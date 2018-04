(ANSA) – LANCIANO (CHIETI), 19 APR – Sono stati obbligati a stare a casa i due studenti minorenni che hanno aggredito, minacciato e insultato a scuola un ragazzo di 14 anni: lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila disponendo l’ordinanza di permanenza in casa per i responsabili degli atti di bullismo avvenuti all’istituto alberghiero ‘Maschitelli’ di Villa Santa Maria nei confronti di un ragazzo che frequenta la prima classe dell’istituto e che beneficia del sostegno. L’8 novembre scorso i due studenti, indagati per minacce e lesioni, hanno preso a pugni il 14enne, insultandolo, minacciandolo e gli hanno sbattuto la testa sul banco. Il giorno dopo alla vittima sono giunte minacce su whatsapp, anche con file audio. Il ragazzo, che frequenta il convitto della scuola, tornando a casa nel fine settimana aveva mostrato grande apprensione al punto che la mamma lo aveva spogliato scoprendo il corpo pieno di lividi: i medici gli hanno diagnosticato una distorsione del rachide cervicale, la contusione di una costola ed ecchimosi.