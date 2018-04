(ANSA) – TORINO, 19 APR – Assolti per non aver commesso alcun reato. Si è concluso così, questa mattina in tribunale a Ivrea, il processo per abbandono di minore nei confronti dei genitori – che si stavano separando – di un ragazzino undicenne all’epoca dei fatti. Era stato lasciato solo in casa dal padre, che era sceso in cortile per una passeggiata con la nuova compagna. Il ragazzino, allarmato, chiamò la madre che, anziché andare a prenderlo, lo convinse a chiamare la polizia. Il padre è stato assolto anche dall’accusa di violenza privata per aver costretto il figlio a partecipare a un pranzo di famiglia e per avergli dato due schiaffi. La Procura di Ivrea ha chiesto 8 mesi per il padre e 6 mesi per la madre.(ANSA).