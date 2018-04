(ANSAmed) – BEIRUT, 19 APR – E’ stato raggiunto un accordo tra autorità siriane e l’Isis che prevede che si arrendano i miliziani jihadisti ancora in armi in un quartiere della periferia sud di Damasco, secondo quanto riferisce la tv panaraba al Mayadin vicina all’Iran, alleato del governo siriano. Le fonti citate dalla tv precisano che circa 1.200 miliziani affiliati all’Isis e che da anni sono presenti in quel che rimane del campo profughi palestinese di Yarmuk hanno accettato di arrendersi e di lasciare la zona. La tv afferma che saranno trasferiti nella Siria centrale, dove l’Isis è ancora attivo. Altri miliziani affilati ad Al Qaida dell’area di Yarmuk e del vicino quartiere di Hajar al Aswad saranno invece deportati nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, in una zona di fatto sotto influenza turca. Il quotidiano al Watan, vicino al governo, parla invece di un “ultimatum di 48 ore” che le forze lealiste hanno dato ai combattenti di Yarmuk e Hajar al Aswad.