(ANSA) – MILANO, 19 APR – Con un segno rosso dipinto sul viso, accompagnati da bambine all’ingresso in campo, calciatori e arbitri in questo fine settimana porteranno negli stadi di Serie A la campagna contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza, lanciata dalla onlus WeWorld e sostenuta da Lega Serie A e Aic. “Il calcio – spiega il presidente del Coni e commissario della Lega Serie A Giovanni Malagò – ha una forza mediatica importante e può veicolare certe idee e certi valori. Al di là di questioni demagogiche, lo sport ha dato un gran segnale in questi anni e io ho voluto fare in modo che le donne abbiano almeno il 30% di rappresentanza nelle federazioni. La strada è segnata”. “Ogni tre giorni – sottolinea Martina Colombari, moglie dell’ex calciatore e ora vicecommissario Figc Alessandro Costacurta – una donna viene uccisa da un uomo che dice di averlo fatto perché troppo innamorato o innamorato da morire. Ma non si uccide per amore, si ama per amare. Per la prima volta sarà bello prendere un rosso in campo”.