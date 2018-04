(ANSA) – TORINO, 19 APR – Sarà ancora la Piscina Monumentale di Torino ad ospitare i Campionati Italiani Assoluti Indoor Open di tuffi. Da domani al 22 aprile in scena la 6/a edizione torinese della rassegna tricolore, conferma del connubio tra la città piemontese e il mondo dei tuffi. Sarà la prima edizione senza la Tania Cagnotto, presente come commentatrice Rai dopo il ritiro dalle gare. Non mancherà invece Francesca Dallapè, neomamma, in gara nel trampolino da un metro. Insieme a lei saranno presenti i migliori interpreti del mondo dei tuffi, vista l’imminente edizione dei campionati europei in programma a Edimburgo dal 6 al 12 agosto. I campionati Italiani saranno infatti prova di selezione per le rassegne europee: 76 atleti al via, 34 in campo femminile e 42 in quello maschile, con la presenza di due atleti spagnoli, Nicolas Garcia e Alberto Arevalo. Un occhio di riguardo per gli azzurri Elena Bertocchi e Giovanni Tocci, reduci dal bronzo mondiale nel trampolino da un metro, e per Maria Elisabetta Marconi e Noemi Batki.