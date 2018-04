(ANSA) – MILANO, 19 APR – “Sosteniamo questa importante iniziativa e abbiamo sensibilizzato le squadre, ma invito a non giudicare chi non aderirà”. Così il presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, alla presentazione della campagna di sensibilizzazione #unrossoallaviolenza, che vedrà nel fine settimana scendere in campo calciatori e arbitri di Serie A con un segno rosso sul viso, che richiama il cartellino dell’espulsione e vuole esorcizzare la paura che vivono le donne vittime di violenza. “Lo stop alla violenza sulle donne è un tema molto più importante del calcio e non è in dubbio che tutti noi siamo contro la violenza di genere – nota Tommasi presentando l’iniziativa, promossa dalla onlus WeWorld e sostenuta da Lega Serie A e Aic -. Ma non bisogna giudicare chi non avrà il baffo rosso. Capisco chi ha qualche reticenza a essere utilizzato in campagne di questo tipo. Da giocatori c’è il rischio di essere criticati per quello che poi succede in campo e ogni iniziativa rischia di essere banalizzata”.