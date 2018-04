(ANSA) – ROMA, 19 APR – “Il contrasto alla corruzione e all’illegalità è un tema fondamentale e deve valere in assoluto, ma in particolare per chi ricopre il ruolo di funzionario pubblico nel mondo dello sport perché comportarsi in modo sbagliato nei confronti dei giovani nel nostro caso è ancora più grave”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, nell’intervento al seminario ‘Contrastare la corruzione nello sport’ presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia a Roma. Malagò ha elencato le novità del Coni introdotte dalla sua gestione, dalla riforma della giustizia sportiva alla lotta al doping, per poi passare la parola a Paquerette Girard Zappelli, Chief Ethics and Compliance Officer del Cio, presente al seminario odierno: “Il mondo dello sport – ha sottolineato Zappelli – da solo non ha la capacità di contrastare le attività illegali, è necessaria una visione globale e una cooperazione tra le varie istituzioni. L’Italia gioca un ruolo molto importante nella lotta alla corruzione all’interno del nostro mondo”.