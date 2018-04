(ANSA) – BRESCIA, 19 APR – Il Brescia Calcio femminile è la prima squadra europea ad essere sponsorizzata da un sito di incontri. Si tratta di C-Date, tra i più noti siti di casual dating: “Quella di sponsorizzare una squadra di calcio femminile è per C-Date una scelta naturale e volutamente provocatoria”, spiega Biagio D’Angelo, portavoce italiano del sito.”C-Date è il sito di incontri casual più scelto dalle donne – aggiunge – e supportando il calcio femminile vogliamo anche lanciare un messaggio importante per sostenere la libertà delle donne e una reale parità fra i sessi, proprio a partire dall’ambito più maschile possibile, quello del calcio”. Lo sponsor C-Date apparirà sulle divise del Brescia calcio femminile a partire dalla partita di serie A di sabato contro l’Atalanta. “Abbiamo fatto un accordo per 3 partite. Non escludo possa esserci un’intesa per il futuro con questo gruppo”, dice il presidente del Brescia femminile Giuseppe Cesari. “Nessuno ci faccia la morale perché nel 2018 bisogna superare qualsiasi pregiudizio”.