(ANSA) – ROMA, 19 APR – Il re Mswati III dello Swaziland ha annunciato di voler ribattezzare il Paese “il regno di eSwatini, parola che nella lingua locale significa peraltro “terra degli swazi” come l’attuale nome inglese. Lo riporta la Bbc. Il monarca ha annunciato il cambiamento ufficiale in uno stadio durante le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza, coincise anche con il cinquantesimo compleanno del re. Il cambiamento è stato inatteso nel Paese, nonostante il re Mswati si sia riferito allo Swaziland da anni con il nome eSwatini.