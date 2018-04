WASHINGTON. – Christine Lagarde mette in guardia: nubi si addensano sull’orizzonte della ripresa. Ma non sembrerebbe essere il caso dell’Italia: nel Def tecnico, atteso per martedì, il Pil 2018 è – secondo indiscrezioni – previsto accelerare all’1,6% dall’1,5% stimato finora. Nel 2019 e nel 2020 rallenterà all’1,4% e all’1,3% per l’effetto ‘recessivo’ delle clausole di salvaguardia sull’Iva previste a legislazione vigente. Si tratta ancora di ”ipotesi allo studio” precisa il Ministero dell’Economia.

Nonostante il miglioramento del quadro economico, la Spagna batte l’Italia: il pil pro capite spagnolo nel 2017 ha superato quello italiano. Secondo quanto emerge dai dati del Fmi che confrontano i paesi sulla base della ”parità del potere d’acquisto” – e riportati dal Financial Times – la Spagna sarà il 7% più ricca dell’Italia nei prossimi cinque anni. Dieci anni fa l’Italia era il 10% più ricca.

Il ministro Pier Carlo Padoan, a Washington per i lavori del Fmi e del G20, difende la strategia attuata dal suo governo e alla prossima legislazione dice: ”non ci sono scorciatoie, è la strada giusta”. Padoan elenca le riforme adottate, dal Jobs Act alle misure per le banche, e accoglie con soddisfazione le parole di Lagarde sul debito.

”Sembra essersi stabilizzato e iniziare a calare” dice il direttore generale del Fmi, moderando un dibattito sull’area euro con Padoan, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz, il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno e l’ex segretario al Tesoro americano Jack Lew.

Un dibattito sul futuro dell’Europa, durante il quale Padoan ribadisce la posizione italiana, favorevole a una ”riduzione e condivisione del rischio” anche se su quest’ultimo fronte non si e’ fatto molto. Eppure la condivisione – spiega il ministro – invierebbe un messaggio importante: quello della reciproca fiducia fra gli stati membri. L’Ue – aggiunge Padoan – ha la dimensione per affrontare le sfide che si profilano all’orizzonte.

”Il rafforzamento dell’Ue lancerebbe un messaggio politico forte: l’integrazione e’ meglio della disintegrazione”. E proprio l’integrazione e il multilateralismo sono il ‘mantra’ che Lagarde torna a ripetere. ”Le prospettive per l’economia sono positive” ma ”nubi” si addensano all’orizzonte, e fra queste il protezionismo dal quale è necessario ”tenersi alla larga”. Le barriere commerciali – aggiunge Lagarde – non sono utili e sono inefficaci. Anche se il loro impatto in termini di pil ”non è sostanziale”, le barriere commerciali minano la fiducia e di conseguenza la crescita.

Il Fmi – continua Lagarde – continuerà a incoraggiare lo smantellamento delle barriere commerciali e non commerciali, incluse quelli esistenti nel settore dei servizi. Il commercio – aggiunge – è uno dei motori della crescita in atto e fermarlo, o almeno rallentarlo, potrebbe avere conseguenze negative.

A pesare sulla ripresa è anche l’elevato debito mondiale, schizzato a livelli mai visti soprattutto negli Stati Uniti. da qui l’invito ai governi ad agire portando avanti le riforme strutturali: ”il sole splende” sull’economia mondiale, e bisogna approfittarne per ”riparare il tetto” cosi’ da evitare un ritorno a una crescita ”mediocre”.