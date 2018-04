Caracas.- “Non è una vittoria del governo di Maduro ma bensì un ritorno forzato sui suoi passi”. Questa è l’opinione di Borges riguardo la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Borges è sicuro che è stata la pressione internazionale sul governo venezuelano la responsabile della decisione di riallacciare relazioni diplomatiche tra la Spagna ed il Venezuela.

Il deputato oppositore ha approfittato per ricordare che le democrazie del mondo non cambieranno la loro opinione e continueranno a fare pressione finché non ci siano elezioni trasparenti in tutti i sensi.

Decisione presa assieme

Ma troppi interessi legano i due paesi. Dunque, prima o poi la decisione di riallacciare relazioni doveva essere affrontata. Ed è stata annunciata dal Minsitro degli Esteri spagnolo, Alfonso Dastis con il cancelliere venezolano, Jorge Arreaza, come, d’altronde, succede in questi casi.

Dastis percepisce il ritorno degli ambasciatori come un passo per favorire l’uscita pacifica dalla crisi del paese caraibico.

E non ha dubitato ad esprimere che i due paesi “non ristabiliranno relazioni semplicemente perché non le hanno interrotte mai.”

Distanza tra i due paesi

Ma nonostante la dichiarazione diplomatica di Dastis, la distanza tra i due paesi c’è stata e si è creata dopo la reazione venezuelana al fatto che la Spagna avesse sostenuto le sanzioni contro i sette funzionari venezuelani. Situazione che ha portato al ritiro dei due ambasciatori.

La Spagna mantiene una posizione critica nei confronti del governo di Maduro che dovrà affrontare ancora una volta ora che le relazioni diplomatiche stanno per ristabilirsi.

Commissione Europea applaude

La CE ha lodato il ripristino delle relazioni diplomatiche tra la Spagna e il Venezuela e ribadito la disposizione dell’Unione Europea ad appoggiare Caracas nella ricerca di una soluzione alla sua crisi.

Il portavoce comunitario Carlos Martín Ruiz De Gordejuela ha affermato che il rinnovo delle relazioni diplomatiche va a beneficio di tutti i cittadini. E che, comunque, continueranno i contatti tra l’UE e tutti gli interlocutori in Venezuela, governo compreso.