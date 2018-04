Caracas.- Per sopravvivere con dignità ci vorrebbero ben 58 salari minimi al mese. Questa è la stima secondo gli studi del Centro di Documentazione e Analisi Sociale della Federazione Venezuelana dei Maestri (CENDAS-FVM).

Sarebbero necessari più di 2 milioni e mezzo di Bs al giorno, per la precisione Bs 2.514.867,16, cioè 6,40 salari minimi per affrontare il costo del carrello della spesa con tutti i beni e servizi necessari per una famiglia.

I prodotti che sono aumentati di più sono i relativi al settore salute che hanno avuto una impennata del 126,5%, da Bs 484.493,33 a Bs 1.098.333,33. Ma anche la spesa per l’istruzione è aumentata: da Bs 3.399.494,81 a Bs 6.164.481,97.

Il cibo è salito soltanto del 38,7% da Bs 37.517.912,13 a Bs 52.043.223,28.

Il ramo che ha meno risentito dell’iperinflazione è stato quello dei servizi primari che ha subito soltanto il 3,2% di aumento.