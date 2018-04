(ANSA) – BOLZANO, 20 APR – Il cadavere di una donna è stato scoperto questa notte in un appartamento del centro di Bressanone. Non si esclude l’omicidio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e le squadre per le investigazioni scientifiche. Al momento c’è il massimo riserbo da parte degli investigatori. (ANSA).