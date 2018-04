(ANSA) – ROMA, 20 APR – Golden State e New Orleans corrono nei playoff della Nba e si portano sul 3-0 sui rispettivi avversari San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Nelle partite giocate questa notte infatti Warriors e Pelicans hanno battuto ancora i rivali (110-97 i primi, 119-102 i secondi) portandosi così a un passo dalla vittoria in questo primo turno dei playoff. La terza sfida di questo turno dei playoff vedeva di fonte i Philadelphia di Marco Belinelli e i Miami Heat, i 76ers hanno vinto 128-108 e si sono così portati sul 2-1. Per il campione azzurro dei Philadelphia, 21 punti, 5 assist e 4 rimbalzi. (ANSA).