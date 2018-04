(ANSA) – ROMA, 20 APR – Dopo quella rimediata al Masters ancora una delusione per Sergio Garcia. Nel primo giorno di gare del Valero Texas Open di golf falsa partenza per l’iberico, che ha chiuso il giro in 74 (+2) attestandosi all’87/o posto della classifica, lontanissimo dalla vetta. A San Antonio (Stati Uniti) al comando c’è l’americano Grayson Murray, protagonista di un ottimo inizio grazie a uno score di 67 (-5). Secondo posto attuale per Chesson Hadley, Billy Horschel, Ryan Moore, Keegan Bradley e Matt Atkins (tutti a -4), distanti una sola lunghezza dal connazionale. Chiudono la Top Ten, in 7/a piazza, il messicano Roberto Diaz e un quartetto tutto statunitense composto da Andrew Landry, Jon Curran, Harris English e Joshua Creel (-3). Mentre Matt Kuchar e Jim Furyk (capitano degli Stati Uniti alla prossima Ryder Cup) hanno guadagnato la 21/a posizione (-1). In Texas, nel torneo del PGA Tour (assente Francesco Molinari per un infortunio alla spalla), la gara è stata caratterizzata da un fortissimo vento che ha messo a dura prova i giocatori. Con Murray che ne ha approfittato e Garcia costretto a pagare nuovamente dazio. Tre bogey e un birdie per lo spagnolo, che nel secondo giro sarà chiamato alla rimonta per evitare un’altra uscita al taglio. (ANSA).