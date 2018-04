(ANSA) – TORINO, 20 APR – Incidente sul lavoro questa mattina alla RG polietilene di Salassa, nello stabilimento di via Ex internati. Per cause ancora in fase di accertamento, un operaio è stato schiacciato dal materiale in lavorazione della ditta ed è morto sul colpo. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente da parte dello Spresal dell’Asl To4.(ANSA).