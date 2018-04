(ANSA) – ROMA, 20 APR – “La Spal è squadra molto organizzata, che concede pochissimo in casa agli avversari, noi quindi dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni. Sarà una partita non facile, molto delicata, anche a causa del clima, ora più caldo”. Così l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta sul campo della Spal che arriva prima della semifinale Champions di Liverpool. “L’entusiasmo dei tifosi in vista della doppia sfida coi ‘Reds’? Si vede che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma non dobbiamo fermarci qui – sottolinea l’allenatore -. Mi auguro ci sia il desiderio di fare qualcosa in più, però la mia testa è solo a Ferrara”. Dove ci sarà ancora turn-over: “Perotti è prontissimo, vediamo se farlo giocare titolare. Non ci sarà invece Kolarov per colpa di un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Silva o Luca Pellegrini, col primo in vantaggio. Dzeko ancora in campo? Lo vedo molto carico, ma è ovvio che giocare tante partite di fila non è facile, valuterò cosa fare”.