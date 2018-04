(ANSA) – MOSCA, 20 APR – “Le dichiarazioni secondo cui i membri degli equipaggi di Aeroflot non sono in grado di ottenere i visti in Russia sono semplicemente false”. Lo ha detto il portavoce della’ambasciata degli Stati Uniti, Andrea Kalan, a Interfax. Secondo Kalan i consolati Usa in Russia riservano agli equipaggi “appuntamenti dedicati” e molti di questi slot in realtà “non vengono utilizzati”. Kalan ha quindi definito l’allarme russo come “controproducente” e ha esortato gli equipaggi a sfruttare i “canali dedicati”.