(ANSA) – ROMA, 20 APR – Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha incontrato questa mattina al Foro Italico il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Al centro del colloquio, la candidatura di Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Al termine del confronto, il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: “Se si va verso tre candidature distinte? In questo momento sì. Senza dubbio, poi vediamo quello che succede”. Zaia ha presentato a Malagò i suoi programmi sulla candidatura per la quale verrà attivato un progetto compatibile con le norme e le disposizioni del Cio nel rispetto della fase di dialogo attivata dal Coni nei tempi previsti. All’incontro, al quale hanno partecipato anche il segretario generale Carlo Mornati e la coordinatrice delle candidature olimpiche Diana Bianchedi, sono stati affrontati anche altri temi di politica sportiva a cominciare dai Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021 e dalla candidatura del Veneto ai Campionati Mondiali di ciclismo 2020.