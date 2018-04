(ANSA) – ASCOLI PICENO, 20 APR – “Non volevo fare gli auguri a Hitler ma ad un fotografo tedesco nato 129 anni fa”. E’ la spiegazione che il prof Felice Spicocchi dà del suo post su Facebook di auguri in tedesco per “129 compleanni” nel giorno dell’anniversario della nascita di Hitler. Il post è stato rimosso direttamente da Facebook “e non da me”, dice il professore, il quale, non potendo accedere al suo profilo, ha pubblicato un lungo messaggio di spiegazioni tramite la moglie “Surreale il pandemonio che si è creato -. Stamattina mi è venuta la ‘brillante’ idea di fare gli auguri di buon compleanno a Colmar Walter Hahn, artista e fotografo nato il 20 aprile 1889 a Berlino. Chi conosce l’artista e sa di cosa stavo parlando, ha infatti commentato ‘tanti auguri allo zio di Berlino’ e ho messo anche un like al commento. Dopodiché si è scatenato l’inferno. “Non so chi abbia iniziato ma il mio post è stato travisato. Non sono di sinistra e lo sanno anche i sassi, ma questo tipo di associazione mi appare forzata e esagerata”.